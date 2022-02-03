Почему при гриппе и лихорадке на самом деле нет смысла принимать жаропонижающие и пить больше воды

Почему при гриппе и лихорадке на самом деле нет смысла принимать жаропонижающие и пить больше водыОбъясняет профессор американского университета
Специалист отмечает: аспирин, ацетаминофен действительно помогают при лихорадке. Однако новые исследования показывают, что подобные препараты также способны ослаблять иммунный ответ организма на инфекцию или же иметь побочные эффекты.
Кроме того, по словам медика, лихорадка на самом деле - это способ организма человека справиться с заболеванием. Правда, нужно понимать, что высокая температура может привести к смерти. Так, при каждом увеличении на 1,8 градуса по Фаренгейту (примерно 1 градус Цельсия) обмен веществ ускоряется на 10 процентов. В результате начинает сжигаться больше калорий, чем обычно, температура ещё больше повышается и вырабатываются особые гормоны для контроля лихорадки.
Согласно многим исследованиям, если при лихорадке выпить аспирин или ацетаминофен, то самочувствие улучшится. Но вместе с тем иммунный ответ окажется подавлен, а это позволит инфекции быстрее распространиться по организму. Более того, одно из недавних исследований показало, что если бы все люди пили жаропонижающие, то случаев гриппа и летальных исходов, связанных с этим заболеванием, было бы больше.
По поводу воды во время болезни эксперт сказала следующее. Центры по контролю и профилактике заболеваний действительно советуют пить больше жидкости людям, у которых жар, которые заражены какой-либо инфекцией или поставили прививку от ковида. При этом научных подтверждений эффективности такой рекомендации очень мало.
На самом деле при высокой температуре, лихорадке не обязательно бывает обезвоживание. В таком случае пить слишком много жидкости, наоборот, не рекомендуется. Это может привести к избытку воды в организме, что затем может вызвать тошноту и рвоту, головные боли, судороги и даже кому.
В заключение автор даёт несколько советов. При лихорадке необходимо, по словам специалиста, держать тело в тепле и отдыхать. Применять жаропонижающие нужно с осторожностью. А что касается употребления жидкостей, то физиолог рекомендует при борьбе с лихорадкой, побочными эффектами вакцины, гриппом пить жидкости, содержащие натрий. Это может быть куриный бульон.
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