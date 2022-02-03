Почему при гриппе и лихорадке на самом деле нет смысла принимать жаропонижающие и пить больше воды

Специалист отмечает: аспирин, ацетаминофен действительно помогают при лихорадке. Однако новые исследования показывают, что подобные препараты также способны ослаблять иммунный ответ организма на инфекцию или же иметь побочные эффекты.

Кроме того, по словам медика, лихорадка на самом деле - это способ организма человека справиться с заболеванием. Правда, нужно понимать, что высокая температура может привести к смерти. Так, при каждом увеличении на 1,8 градуса по Фаренгейту (примерно 1 градус Цельсия) обмен веществ ускоряется на 10 процентов. В результате начинает сжигаться больше калорий, чем обычно, температура ещё больше повышается и вырабатываются особые гормоны для контроля лихорадки.

Согласно многим исследованиям, если при лихорадке выпить аспирин или ацетаминофен, то самочувствие улучшится. Но вместе с тем иммунный ответ окажется подавлен, а это позволит инфекции быстрее распространиться по организму. Более того, одно из недавних исследований показало, что если бы все люди пили жаропонижающие, то случаев гриппа и летальных исходов, связанных с этим заболеванием, было бы больше.