Почему при ожирении повышается риск развития рака

Почему при ожирении повышается риск развития ракаОтвет на этот вопрос нашли американские учёные
Известно, что ожирение и правда повышает вероятность столкнуться с раком. Однако как конкретно это происходит - было неясно до проведения недавнего исследования.
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Исследование команды учёных из лаборатории Марши А. Мозес, доктора философии, в Бостонской детской больнице, показало, что ожирение и рак непосредственно связаны друг с другом. Результаты этого исследования были опубликованы в издании Proceedings of the National Academy of Sciences.
Мозес вместе с коллегами сосредоточилась на изучении рака молочной железы, который возникает после менопаузы. Учёные нашли убедительные доказательства того, что из-за ожирения ранее спящие опухоли будут влиять на образование новых кровеносных сосудов (ангиогенез). В результате эти опухоли будут расти и становиться более опасными.
В экспериментах, проводимых учёными, участвовали лабораторные мыши. Выяснилось, что жировые клетки мышей с ожирением выводить за пределы клеток больше соединений, которые способствуют ангиогенезу (то есть образованию новых кровеносных сосудов). Например, это соединения липокалина-2.
Когда же мыши получали препарат, препятствующий образованию кровеносных сосудов, опухоль на время переставала расти, а выживаемость без опухоли увеличивалась.
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