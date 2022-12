Почему при ожирении повышается риск развития рака

Исследование команды учёных из лаборатории Марши А. Мозес, доктора философии, в Бостонской детской больнице, показало, что ожирение и рак непосредственно связаны друг с другом. Результаты этого исследования были опубликованы в издании Proceedings of the National Academy of Sciences.

Мозес вместе с коллегами сосредоточилась на изучении рака молочной железы, который возникает после менопаузы. Учёные нашли убедительные доказательства того, что из-за ожирения ранее спящие опухоли будут влиять на образование новых кровеносных сосудов (ангиогенез). В результате эти опухоли будут расти и становиться более опасными.