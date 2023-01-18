Почему при похудении так тяжело избавиться от последних нескольких килограммов

Почему при похудении так тяжело избавиться от последних нескольких килограммовИ как преодолеть этот барьер
Часто бывает так, что до конечной цели не хватает всего пары килограммов, но вдруг снижение веса полностью останавливается. И это несмотря на то, что вы придерживаетесь той же диеты, образа жизни, плана упражнений.
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У так называемого плато потери веса есть научное объяснение. Подобное состояние связано с базовыми биологическими особенностями организма. Когда организм обнаруживает что-то, что угрожает его выживанию, он запускает серию физиологических реакций для защиты от этого.
Поэтому при сокращении потребления пищи, коррекции питания наш организм думает, что мы в опасности. В результате снижается скорость обмена веществ, сжигания калорий, потери лишних килограммов. Также в этом случае выделяется больше гормона аппетита (грелина), поэтому есть хочется ещё сильнее, чем обычно.
Научные исследования показали, что подобное плато проявляется примерно между тремя и шестью месяцами потери веса. А если вам нужно сбросить много килограммов, то в эту стадию вы войдёте ещё раньше.
Преодолеть плато потери веса может быть тяжело. Тем не менее вы всё ещё можете сделать некоторые вещи. Среди них - пересмотр цели похудения (массы тела, которой вы хотите достичь), сосредоточение на размере порций в течение дня, добавление силовых упражнений в программу тренировок, пересмотр рациона, избавление от стресса.
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