Почему при похудении так тяжело избавиться от последних нескольких килограммов

У так называемого плато потери веса есть научное объяснение. Подобное состояние связано с базовыми биологическими особенностями организма. Когда организм обнаруживает что-то, что угрожает его выживанию, он запускает серию физиологических реакций для защиты от этого.

Поэтому при сокращении потребления пищи, коррекции питания наш организм думает, что мы в опасности. В результате снижается скорость обмена веществ, сжигания калорий, потери лишних килограммов. Также в этом случае выделяется больше гормона аппетита (грелина), поэтому есть хочется ещё сильнее, чем обычно.