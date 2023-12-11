Почему принимать горячий душ зимой опасно для здоровья

Почему принимать горячий душ зимой опасно для здоровьяЕсть четыре причины
Многие из нас принимают горячий душ, чтобы согреться. Но у этой практики существует несколько побочных эффектов.
Эксперты по ванным комнатам из Steam Shower Store рассказали о негативных последствиях принятия горячего душа зимой. Дело в том, что слишком горячая вода может повредить волосы и кожу человека. Оптимальная температура воды для душа - от 37 до 42 градусов Цельсия.
Вот четыре причины, почему зимой лучше избегать горячего душа.
Зудящая кожа. Слишком горячая вода может лишить кожу натуральных масел и привести к её обезвоживанию. Это вызовет раздражение кожи, из-за чего будет тяжело сопротивляться зуду.
Сухие волосы и кожа головы. Горячая вода способна повредить и волосы: сделать их сухими, вьющимися. Кроме того, из-за такой воды кожа головы станет склонной к зуду и шелушению.
Обильное потоотделение. Слишком высокая температура воды может привести к неприятной потливости сразу после принятия душа.
Стареющая кожа. Горячий душ способен высушивать и обезвоживать кожу. Это может привести к её старению. Высокая температура воды повреждает кератиновые клетки, из-за чего кожа становится неспособна удерживать влагу.
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