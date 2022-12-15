Почему ребёнок может вам врать: объясняют специалисты

С ранних лет детей учат, что лгать плохо. Многие взрослые говорят своим детям не приукрашивать правду. В то же время эти же взрослые могут сказать, что иногда лгать можно, если эта ложь - «во благо».

Что касается исследования с участием детей, в ходе которого эксперты выяснили, что 27 % добровольцев солгали, то причин у этой лжи может быть множество. Это и неправильное понимание вопроса (например, известно, что дети с большой готовностью ответят на вопрос «да», чем «нет»), и особенности возраста.

Ребёнок начинает учиться выдумывать истории в дошкольный период. Уже в два года дети уже умеют это делать. Кроме того, ложь связана с развитием социальных навыков у ребёнка. Хоть она и не поощряется, всё равно она свидетельствует о том, что мозг малыша развивается правильно. Причём по мере развития у него когнитивных навыков ложь становится всё более сложной.