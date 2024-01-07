Почему с возрастом в организме человека становится меньше костей

Почему с возрастом в организме человека становится меньше костейЕсть несколько причин этого
Эксперт объяснил, почему с возрастом в организме человека костей становится меньше . Один из самых интересных аспектов взросления человека — уменьшение количества костей в его теле. Но почему так вообще происходит?
Известно, что при рождении у человека 350 костей, однако ко взрослому возрасту их количество уменьшается до 206. Но почему так, если по идее всё должно быть наоборот?
Дело в том, что изменение количества костей в скелете связано с процессом эволюции человека. К примеру, у младенцев есть молочные швы, то есть мягкие участки на черепе. Со временем эти швы закрываются и в итоге образуется прочный череп.
Главный фактор, связанный с уменьшением числа костей, - оссификация. Другими словами, это процесс, при котором мягкие ткани в итоге превращаются в кость. Так бывает у новорождённых. Некоторые элементы у них состоят из хрящевых образований, которые в дальнейшем становятся костью.
По мере роста ребёнка некоторые кости срастаются. Такое происходит, например, с позвоночником. То же самое касается костей рук и ног.
Именно поэтому скелет взрослого человека становится менее подвижным, чем скелет ребёнка.
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