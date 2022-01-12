Фитнес и здоровье
Вчера в 23:32
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Почему сейчас, после новогодних праздников, «омикрон» особенно опасен

Рассказывает «Лайф»
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, новый штамм может представлять опасность. Всё дело в его коротком инкубационном периоде. Подробнее об этом - в статье.
Почему сейчас, после новогодних праздников, «омикрон» особенно опасен

В России 11 января было выявлено 17 525 заболевших коронавирусной инфекцией. При этом чиновники утверждают, что данное число с каждым днём будет только расти. В особенности если не будет достигнут при помощи вакцинации коллективный иммунитет.

Как утверждает Анна Попова, глава Роспотребнадзора, вариант «омикрон» имеет короткий инкубационный период (один-два дня), поэтому человек может заразить другого уже спустя сутки или двое суток. В то же время этот штамм может способствовать шестизначному суточному приросту заболеваемости.

Почему сейчас, после новогодних праздников, «омикрон» особенно опасен

Также Сергей Собянин, мэр Москвы, подчеркнул, что сейчас предпринимаются все меры по подготовке к приёму пациентов с новым штаммом COVID-19.

К тому же, как отмечают специалисты, «омикрон» очень заразен. Поэтому заболевший может заразить десятки и сотни человек вокруг.

Источник: Лайф
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