Почему сейчас, после новогодних праздников, «омикрон» особенно опасен

Почему сейчас, после новогодних праздников, «омикрон» особенно опасенРассказывает «Лайф»
В России 11 января было выявлено 17 525 заболевших коронавирусной инфекцией. При этом чиновники утверждают, что данное число с каждым днём будет только расти. В особенности если не будет достигнут при помощи вакцинации коллективный иммунитет.
Как утверждает Анна Попова, глава Роспотребнадзора, вариант «омикрон» имеет короткий инкубационный период (один-два дня), поэтому человек может заразить другого уже спустя сутки или двое суток. В то же время этот штамм может способствовать шестизначному суточному приросту заболеваемости.
Также Сергей Собянин, мэр Москвы, подчеркнул, что сейчас предпринимаются все меры по подготовке к приёму пациентов с новым штаммом COVID-19.
К тому же, как отмечают специалисты, «омикрон» очень заразен. Поэтому заболевший может заразить десятки и сотни человек вокруг.