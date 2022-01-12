Почему сейчас, после новогодних праздников, «омикрон» особенно опасен

В России 11 января было выявлено 17 525 заболевших коронавирусной инфекцией. При этом чиновники утверждают, что данное число с каждым днём будет только расти. В особенности если не будет достигнут при помощи вакцинации коллективный иммунитет.

Как утверждает Анна Попова, глава Роспотребнадзора, вариант «омикрон» имеет короткий инкубационный период (один-два дня), поэтому человек может заразить другого уже спустя сутки или двое суток. В то же время этот штамм может способствовать шестизначному суточному приросту заболеваемости.