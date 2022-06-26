Почему сердце, в отличие от других мышц, не «устаёт» работать

Почему сердце, в отличие от других мышц, не «устаёт» работатьВсё дело в его строении
Сердце имеет особое строение. В нём четыре камеры: две - верхние и ещё две - нижние. Верхние (то есть правое и левое предсердия) получают кровь, которая поступает в сердце, а нижние (более мускулистые - левый и правый желудочки) - выкачивают её из сердечной мышцы.
Вообще по нашему телу постоянно циркулируют примерно пять литров крови. Происходит это благодаря функционированию сердечно-сосудистой системы, которая включает собственно сердце, кровь, кровеносные сосуды. Поэтому сердце и не «устаёт» так, как остальные мышцы организма.
Каким же образом работает сердечно-сосудистая система? Сначала правое предсердие получает кровь, в которой содержится мало кислорода. Далее кровь через клапан попадает в правый желудочек, а когда этот желудочек сокращается, кровь из сердца перекачивается в лёгкие для получения организмом нового запаса кислорода.
После этого кровь переходит в левое предсердие, а затем - через клапан в левый желудочек. Оттуда кровь уже распределяется по всему телу.
Весь данный процесс называется сердечным циклом. При этом сердцебиение происходит, когда клапаны сердца закрываются по очереди.