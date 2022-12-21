Почему смерть собаки или кошки воспринимается нами как смерть члена семьи

Почему смерть собаки или кошки воспринимается нами как смерть члена семьиОбъяснили учёные
Несколько научных исследований показали, что утрата питомца для человека может быть такой же тяжёлой, как утрата близкого - члена семьи. Но почему так происходит?
Фото: Breezy Scroll
Хотя некоторые могут не понять тех, кто тяжело переживает потерю домашнего животного, в действительности «просто завести нового» нельзя.
Прежде всего, мозг человека устроен так, что может формировать прочные эмоциональные связи. Причём даже с людьми, которых они никогда не встречали, или с теми, кого не существует. Известно, что мы можем эмоционально привязываться даже к неодушевлённым предметам и если они ломаются или теряются, то чувствуем глубокую утрату.
Домашние животные на самом деле имеют много признаков человеческих младенцев. А мы подсознательно стремимся заботиться о маленьких детях и защищать их. То же самое мы испытываем и по отношению к животным.
Мы знаем, что поведение собаки или кошки - искреннее. Так устроен наш мозг. Поэтому мы можем формировать по отношению к ним эмоциональную привязанность, и она будет такой же сильной, как с людьми. По этой же причине мы так же сильно горюем после смерти питомца, как после смерти близкого человека.