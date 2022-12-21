Почему смерть собаки или кошки воспринимается нами как смерть члена семьи

Хотя некоторые могут не понять тех, кто тяжело переживает потерю домашнего животного, в действительности «просто завести нового» нельзя.

Прежде всего, мозг человека устроен так, что может формировать прочные эмоциональные связи. Причём даже с людьми, которых они никогда не встречали, или с теми, кого не существует. Известно, что мы можем эмоционально привязываться даже к неодушевлённым предметам и если они ломаются или теряются, то чувствуем глубокую утрату.