Почему сон настолько важен, если вы хотите быть в хорошей физической форме

Сон играет главную роль в обмене веществ, росте и восстановлении тканей (к примеру, наших мышц), обеспечивает нормальную работу памяти, времени реакции, помогает в принятии решений. Всё это оказывает влияние и на спортивные результаты.

Однако сон полезен будет не только для профессиональных спортсменов, но и для любителей спортзалов. Вот чем сон поможет вашему телу.