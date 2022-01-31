Почему сон – жизненно важен для человека и без него можно умереть

Известно, что сон очень важен для нормальной жизнедеятельности человека. Это подтверждают и исследования, которые проводились уже не раз.

Ещё в 1884 году вопросом влияния недостатка сна на животных и человека заинтересовалась биохимик и сомнолог Мария Манасеина. Она написала научную статью, где рассказала об эксперименте, проведённом с участием десяти щенков, которым было два-четыре месяца. В ходе этого эксперимента выяснилось, что из сна и пищи важнее сон, поскольку животные выдерживали 20-25 дней без еды, а без сна спустя 96-120 часов умирали. Взрослые собаки при этом переносили недостаток сна лучше. Кроме того, оказалось, что дефицит сна уничтожает мозг, снижает температуру тела, уменьшает вес, ухудшает показатели крови. Сильнее всего влияет отсутствие сна на мозг.

В дальнейшем проводились эксперименты с участием людей. Например, в 1959 году американский телеведущий Питер Трипп провёл без сна восемь дней и восемь часов. При этом он бодрствовал в прямом эфире. Если в первые дни его состояние было довольно хорошим, то на третий у него начались галлюцинации, он стал уставать, не мог пройти тест на интеллектуальные способности. Затем у него возникли проблемы с речью и параноидальный психоз.