Почему спать голышом полезно: восемь причин

Их назвал эксперт по сну

Летом в жару иногда возникает желание поспать совсем без одежды. Но не вредит ли это здоровью? Сэмми Марго, специалист в области сна из Dreams, считает, что это даже полезно. И есть несколько причин, почему это так.