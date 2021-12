Почему стресс опасен для сердечно-сосудистой системы

Объясняют учёные

В ходе недавнего исследования выяснилось, что при регулярном воздействии сильного стресса на человека увеличивается вероятность возникновения инфаркта, инсульта, сердечно-сосудистых заболеваний. Подробнее - в материале американского издания Eat This, Not That.