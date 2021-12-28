Почему стресс опасен для сердечно-сосудистой системы

Для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы нужно выполнять ряд рекомендаций. Например, придерживаться правильного питания и регулярно выполнять физические упражнения. Но это ещё не всё. В рамках одного из исследований выяснилось, что важно и поддерживать психическое здоровье в нормальном состоянии.

Так, в ходе исследования состояния более 110 тысяч человек в течение примерно 10 лет оказалось, что чем чаще человек подвергается стрессу, тем у него выше риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, инфаркта. Причём на 30, 22 и 24 процента соответственно. Все результаты были опубликованы в журнале AMA Network Open.