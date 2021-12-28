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Почему стресс опасен для сердечно-сосудистой системы

Объясняют учёные
В ходе недавнего исследования выяснилось, что при регулярном воздействии сильного стресса на человека увеличивается вероятность возникновения инфаркта, инсульта, сердечно-сосудистых заболеваний. Подробнее - в материале американского издания Eat This, Not That.
Почему стресс опасен для сердечно-сосудистой системы

Для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы нужно выполнять ряд рекомендаций. Например, придерживаться правильного питания и регулярно выполнять физические упражнения. Но это ещё не всё. В рамках одного из исследований выяснилось, что важно и поддерживать психическое здоровье в нормальном состоянии.

Так, в ходе исследования состояния более 110 тысяч человек в течение примерно 10 лет оказалось, что чем чаще человек подвергается стрессу, тем у него выше риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, инфаркта. Причём на 30, 22 и 24 процента соответственно. Все результаты были опубликованы в журнале AMA Network Open.

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В целом в рамках указанного исследования были проанализированы данные о состоянии здоровья 118 706 взрослых из 21 стран. Сильный стресс испытывали из всех участников при этом 7,3%. У 18,4% человек стресс был умеренным, у 29,4% - слабый, у 44% его не было вообще.

По этой причине важно уметь справляться со стрессом. Это может послужить одним из способов профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

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Источник: ИноСМИ
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