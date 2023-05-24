Почему сводить детей в парк - это всегда хорошая идея: ответ науки

Если у вас грудной ребёнок, то прогуляйтесь с ним среди деревьев. А если ребёнок достаточно большой, то возьмите его на велосипедную прогулку. Также дети могут легко заниматься спортом на открытом воздухе.

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