Почему сводить детей в парк - это всегда хорошая идея: ответ науки

Почему сводить детей в парк - это всегда хорошая идея: ответ наукиОсобенно актуально это в весенние и летние дни
Согласно данным Американской академии педиатрии, игры на свежем воздухе благотворно влияют на физическое и психическое здоровье детей. Поэтому если вы думаете, как провести лето, то обязательно сходите с ребёнком в парк.
Научные данные показывают, что игры на свежем воздухе в целом улучшают здоровье детей. Известно, что благодаря таким играм можно снизить уровень стресса. Люди, которые проводят время на природе, реже сталкиваются с депрессией.
Если у вас грудной ребёнок, то прогуляйтесь с ним среди деревьев. А если ребёнок достаточно большой, то возьмите его на велосипедную прогулку. Также дети могут легко заниматься спортом на открытом воздухе.
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