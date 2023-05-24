Фитнес и здоровье
18:20, 24 мая 2023
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Почему сводить детей в парк - это всегда хорошая идея: ответ науки

Особенно актуально это в весенние и летние дни

Согласно данным Американской академии педиатрии, игры на свежем воздухе благотворно влияют на физическое и психическое здоровье детей. Поэтому если вы думаете, как провести лето, то обязательно сходите с ребёнком в парк.

Научные данные показывают, что игры на свежем воздухе в целом улучшают здоровье детей. Известно, что благодаря таким играм можно снизить уровень стресса. Люди, которые проводят время на природе, реже сталкиваются с депрессией.

Почему сводить детей в парк - это всегда хорошая идея: ответ науки
Today's Parent

Если у вас грудной ребёнок, то прогуляйтесь с ним среди деревьев. А если ребёнок достаточно большой, то возьмите его на велосипедную прогулку. Также дети могут легко заниматься спортом на открытом воздухе.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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