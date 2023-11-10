Почему так тяжело избавиться даже от нескольких сантиметров на талии

Почему так тяжело избавиться даже от нескольких сантиметров на талииНа это влияют пять факторов
Эксперт по питанию Дестини Муди рассказала, почему сбросить вес бывает очень непросто, даже если вы делаете для этого всё.
Генетика. У некоторых людей есть генетическая предрасположенность к наличию жира в области живота. Одно исследование показало, что генетически определяются 56% брюшного жира и 42% подкожного жира. В жировых клетках присутствуют рецепторы альфа-2 и бета-2. Чем больше бета-рецепторов имеет клетка, чем проще сжигается жир. А вот количество рецепторов сильно зависит от генетики.
Пол. Исследования показывают, что мужчины больше склонны накапливать жир на животе, чем женщины в пременопаузе. Связано это с гормональными различиями. Но при этом женщины часто борются с жиром в области бёдер. Кроме того, женскому организму нужно определённое количество жировой массы для поддержания гормонального баланса, иначе возникнут проблемы с эстрогенным и менструальным циклом.
Потребление алкоголя. Даже умеренное потребление алкоголя может мешать сбросить вес. Всё потому, что спиртное нарушает обмен веществ, усиливая чувство голода, а также даёт вам пустые калории.
Резистентность к инсулину. При этом состоянии в крови накапливается сахар, что приводит также к накоплению жира, особенно в области живота.
Вера в то, что можно избавиться от жира в определённой области. Для успешного похудения нужно сочетать кардио, силовые тренировки и сбалансированную диету.
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