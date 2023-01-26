Почему тем, у кого проблемы с сердцем, нельзя убирать снег лопатой

Причины опасности уборки снега для здоровья можно разделить на два типа. Это психологические и физиологические. Среди последних - сужение кровеносных сосудов из-за нахождения на холоде, что повышает кровяное давление. Иногда этого достаточно, чтобы у человека возникла боль в груди. А что касается психологических причин, то иногда просто бывает тяжело остановиться, если вы уже начали что-то делать.

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