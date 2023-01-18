Почему типичные американские продукты так сильно вредят организму

Вред типичной американской еды заключается не только в том, что обычно таких продуктов едят много. Важную роль играет и состав такой пищи. Она содержит много сахара, жира, соли. Кроме того, американская еда - это ультраобработанные продукты.

Одна из причин того, что люди едят много такой пищи - в стоимости здоровых продуктов. Как правило, цена у них выше, чем цена пиццы, гамбургеров, чипсов и т.п.