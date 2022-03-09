Почему у людей после COVID-19 может возникнуть грибковая инфекция в носу

Почему у людей после COVID-19 может возникнуть грибковая инфекция в носуОбъясняет российский врач
Как отмечает врач высшей категории, отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев, коронавирус в целом снижает иммунитет человека. При этом если до «омикрона» вирус попадал в организме в дыхательную систему, то при новом штамме в основном он переходит в полость носа, носоглотку, слуховую трубу. Правда, при этом нельзя гарантировать, что после «омикрона» обязательно возникнет грибная инфекция в носу. Однако теоретически произойти это может, и причина этого - ослабление иммунной системы. Чем сильнее снижен иммунитет, тем выше вероятность.
Вероятнее всего, грибковая инфекция появится после коронавируса у двух видов пациентов. Первый - те, кто в принципе уязвим к вирусам, бактериям, грибковым инфекциям, простейшим, спирохетам. Второй - люди, имеющие анатомическую предрасположенность.
Передаётся грибковая инфекция при непосредственном контакте человека с какими-то предметами. Например, если он будет есть мороженое с другим человеком одной ложкой или вытираться одним полотенцем.
В России такая инфекция встречается редко, замечает врач. В основном с неё сталкиваются в тропических странах, в Индии.
Для профилактики этого заболевания нужно внимательно следить за гигиеной в доме. В частности, за чистотой в санузлах, внутри кондиционеров. Последние лучше всего обрабатывать перекисью водорода или хлоргексидином.
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