Почему у людей после COVID-19 может возникнуть грибковая инфекция в носу

Как отмечает врач высшей категории, отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев, коронавирус в целом снижает иммунитет человека. При этом если до «омикрона» вирус попадал в организме в дыхательную систему, то при новом штамме в основном он переходит в полость носа, носоглотку, слуховую трубу. Правда, при этом нельзя гарантировать, что после «омикрона» обязательно возникнет грибная инфекция в носу. Однако теоретически произойти это может, и причина этого - ослабление иммунной системы. Чем сильнее снижен иммунитет, тем выше вероятность.

Вероятнее всего, грибковая инфекция появится после коронавируса у двух видов пациентов. Первый - те, кто в принципе уязвим к вирусам, бактериям, грибковым инфекциям, простейшим, спирохетам. Второй - люди, имеющие анатомическую предрасположенность.