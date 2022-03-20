Почему учёные всё ещё не придумали эффективное лекарство от мигрени

Почему учёные всё ещё не придумали эффективное лекарство от мигрениОтвечает эксперт BBC Science Focus Magazine
Согласно последним научным данным, приступ мигрени возникает, когда стимулируется тройничный нерв - большой нерв, чувствительный к боли. При этом сказать, что конкретно является источником этой стимуляции, сложно. Некоторые люди отмечают, что вызвана она может быть стрессом, кофеином, недосыпом.
Получается, что тройничный нерв передаёт сигналы защитным слоям, которые окружают мозг. Из-за этих сигналов кровеносные сосуды расширяются. Специалисты полагают, что одновременное расширение сосудов и путей нервных волокон, которые связаны с тройничным нервом, вызывает боль.
Однако почему всё же учёные ещё не создали эффективное средство от мигрени? Дело в том, что мигрень связана с генетикой, а с этим аспектом эксперты только начинают разбираться. В 2022 году было проведено исследование, по результатам которого оказалось, что существуют 123 гена, связанных с мигренью. Из них при этом 86 генов не были известны науке.
Сейчас есть препараты, призванные бороться с приступами мигрени. Однако какого-то одного известного лекарства от этого заболевания нет. Проблема заключается ещё и в том, что учёным не до конца известно, что способствует возникновению мигрени. В то же время, по словам невролога из лондонского Королевского колледжа профессора Питера Гоадбси, можно было бы лучше понять процесс появления мигрени, если сосредоточить внимание на «предварительной фазе» этой болезни. То есть на зевоте, усталости, изменениях настроения и других симптомах, которые возникают перед приступом.
Ещё один эффективный метод - персонализированная медицина. Она позволит подбирать лечение индивидуально для каждого пациента.
Однако нужно сказать, что люди, страдающие мигренью, генетически предрасположены к ней. Поэтому сложно представить себе, как их можно полностью избавить от этой болезни. По этой же причине без приёма специальных препаратов приступы мигрени вновь возвратятся к пациентам.
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