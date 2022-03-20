Почему учёные всё ещё не придумали эффективное лекарство от мигрени

Согласно последним научным данным, приступ мигрени возникает, когда стимулируется тройничный нерв - большой нерв, чувствительный к боли. При этом сказать, что конкретно является источником этой стимуляции, сложно. Некоторые люди отмечают, что вызвана она может быть стрессом, кофеином, недосыпом.

Получается, что тройничный нерв передаёт сигналы защитным слоям, которые окружают мозг. Из-за этих сигналов кровеносные сосуды расширяются. Специалисты полагают, что одновременное расширение сосудов и путей нервных волокон, которые связаны с тройничным нервом, вызывает боль.

Однако почему всё же учёные ещё не создали эффективное средство от мигрени? Дело в том, что мигрень связана с генетикой, а с этим аспектом эксперты только начинают разбираться. В 2022 году было проведено исследование, по результатам которого оказалось, что существуют 123 гена, связанных с мигренью. Из них при этом 86 генов не были известны науке.