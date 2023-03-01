Почему утяжелённые одеяла на самом деле не помогут вам лучше спать

Считается, что утяжелённое одеяло помогает человеку быстро снять стресс, улучшает качество сна и делает его более продолжительным. Исследование, подтверждающие всё это, действительно существуют. Но многие из них сосредоточены на людях с психиатрическими диагнозами. К тому же эксперименты чаще всего проводятся только в течение одной ночи. Польза, которую одеяло даст среднестатистическому 30-летнему человеку без нарушений сна, пока не изучена в полной мере.

Автор материала Томас Линг в течение двух месяцев сам спал под утяжелённым одеялом ZZZNEST (вес - 7,2 кг), чтобы понять, какой эффект от него можно получить.

По итогу выяснилось, что сон практически не изменился после перехода к утяжелённому одеялу. А ещё некоторые заявления производителей таких одеял оказались ложью.