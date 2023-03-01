Почему утяжелённые одеяла на самом деле не помогут вам лучше спать

Почему утяжелённые одеяла на самом деле не помогут вам лучше спатьНе тратьте деньги зря
Долгие годы считалось, что утяжелённые одеяла делают сон более крепким. Но подтверждается ли это на самом деле наукой?
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Считается, что утяжелённое одеяло помогает человеку быстро снять стресс, улучшает качество сна и делает его более продолжительным. Исследование, подтверждающие всё это, действительно существуют. Но многие из них сосредоточены на людях с психиатрическими диагнозами. К тому же эксперименты чаще всего проводятся только в течение одной ночи. Польза, которую одеяло даст среднестатистическому 30-летнему человеку без нарушений сна, пока не изучена в полной мере.
Автор материала Томас Линг в течение двух месяцев сам спал под утяжелённым одеялом ZZZNEST (вес - 7,2 кг), чтобы понять, какой эффект от него можно получить.
По итогу выяснилось, что сон практически не изменился после перехода к утяжелённому одеялу. А ещё некоторые заявления производителей таких одеял оказались ложью.
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Положительное влияние на здоровье утяжелённого одеяла учёные связывают с производством мелатонина или с терапией глубокого давления (то есть одеяло особым образом воздействует на кожу). Но последнее - это всего лишь теория.
А вот мысль о производстве мелатонина подкреплена шведским исследованием 2022 года, где приняли участие 26 молодых и здоровых людей без нарушений сна. Половина из них использовала утяжелённое одеяло за час до сна, а остальные - лёгкое одеяло. Выяснилось, что уровень мелатонина был на 32% выше у тех, кто спал под утяжелёнными одеялами. Однако не было такого, чтобы эти люди засыпали быстрее. Не было разницы и в качестве сна.
Сам автор статьи отмечает, что он чувствовал себя после сна под утяжелённым одеялом более энергичным. Но сохранялся этот эффект только в течение первых двух недель. После этого постепенно всё стало так, как раньше.
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