Почему увольнение с нелюбимой работы - это не всегда облегчение: объясняет психолог

Чтобы понять, что не так с вашей работой, вам нужно задать себе два вопроса: зачем вы работаете и какие потребности работа закрывает? Неудовлетворённость появляется там, где баланс между тем, что вы вкладываете и что вы итоге получается взамен, нарушен. К примеру, человеку может не нравиться коллектив, в котором он работает.

Но стоит ли оставаться на работе, которая не нравится? Даже если вы можете потерпеть, то вам всё равно нужно сделать несколько вещей. То есть представлять себе, сколько это продлится, иметь что-то, что будет отвлекать (хобби), искать варианты отхода.

Есть несколько признаков, что вам нужно менять работу или хотя бы её условия. Главный из них - в том, что вы как будто постоянно истощены. Например, приходите в офис уже уставшим, а во время выполнения работы ощущаете, будто она из вас высасывает энергию.

Тем не менее увольнение даже в нелюбимой работы может быть мучительным. Дело в том, что потеря работы в принципе воспринимается как утрата. В результате человек может несколько раз проходить такие стадии, как шок, растерянность, гнев, торг, депрессия, а потом только прийти к принятию.

Человек, который потерял работу, ощущает себя ненужным и бесполезным. А в период торга он начинает вспоминать, что было плохо, но была какая-то стабильность, были деньги.

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