Почему в Африке смертность от COVID-19 оказалась ниже, чем в других странах

Почему в Африке смертность от COVID-19 оказалась ниже, чем в других странахХотя ожидалось совсем другое
В некоторых африканских странах жители гораздо реже, чем в европейских или азиатских государствах, заражаются ковидом и умирают от него. Пример - Зимбабве. В этой стране проживает 16 миллионов человек. Однако по числу смертей от COVID-19 на 1 миллион жителей она на 128 месте, ближе к концу списка. То же самое с Габоном, Замбией, Малави, Руандой, Кенией, Эфиопией, Конго, Анголой. А уровень вакцинации при этом в перечисленных странах крайне низкий.
Даже по поведению местного населения и порядкам, введённым на территории африканских стран, видно, что вирус людей не волнует и о случаях заражения им мало кто слышал. Здесь разрешены массовые мероприятия, в том числе концерты и митинги, открыты все заведения. На этой неделе в Зимбабве было обнаружено всего 33 случая заражения коронавирусной инфекцией.
Почему так произошло? На основе проведённых исследований учёные выдвигают несколько гипотез. Прежде всего, специалисты считают, что большую роль в этом сыграло более молодое в целом население: средний возраст жителей в странах Африки - 18 лет. Плотность населения тоже довольно низкая по сравнению с европейскими странами.
Существуют и другие объяснения. К примеру, на низкий уровень смертности от COVID-19 могли повлиять вакцины, генетические особенности, перенесённые болезни (согласно исследованиям, если человек болел или болеет малярией, то он с меньшей вероятностью заболеет в тяжёлой форме коронавирусом или умрёт от него). А ещё местные власти в целом относятся к вспышкам заболеваний крайне серьёзно.
Наконец, одна из теорий учёных состоит в том, что жители на самом деле и ранее контактировали с другими коронавирусами. Это привело к более низкому уровню смертности от инфекции позднее.
Из других потенциальных причин, по мнению специалистов, выделяются: меньшее число жителей, страдающих гипертонией и диабетом, высокая средняя температура, меньшее количество городских жителей и плохо развитое сообщение между городами.