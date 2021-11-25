Почему в Африке смертность от COVID-19 оказалась ниже, чем в других странах

Почему так произошло? На основе проведённых исследований учёные выдвигают несколько гипотез. Прежде всего, специалисты считают, что большую роль в этом сыграло более молодое в целом население: средний возраст жителей в странах Африки - 18 лет. Плотность населения тоже довольно низкая по сравнению с европейскими странами.

Существуют и другие объяснения. К примеру, на низкий уровень смертности от COVID-19 могли повлиять вакцины, генетические особенности, перенесённые болезни (согласно исследованиям, если человек болел или болеет малярией, то он с меньшей вероятностью заболеет в тяжёлой форме коронавирусом или умрёт от него). А ещё местные власти в целом относятся к вспышкам заболеваний крайне серьёзно.

Наконец, одна из теорий учёных состоит в том, что жители на самом деле и ранее контактировали с другими коронавирусами. Это привело к более низкому уровню смертности от инфекции позднее.

Из других потенциальных причин, по мнению специалистов, выделяются: меньшее число жителей, страдающих гипертонией и диабетом, высокая средняя температура, меньшее количество городских жителей и плохо развитое сообщение между городами.