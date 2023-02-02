Почему в последние годы рак лёгких чаще всего встречается у некурящих, у женщин и у молодых людей

Стало регистрироваться всё больше случаев рака лёгких у женщин. Прежде всего, связано это с тем, что многие женщины курить начали позже, чем мужчины. Кроме того, большинство из них стали курить тогда, когда были популярны сигареты с фильтром. Некоторые научные исследования также показывают, что женщины являются более восприимчивыми к канцерогенным эффектам табака и сигаретного дыма, в том числе при пассивном курении. Поэтому рак лёгких у них развиться может за меньше количество лет курения по сравнению с мужчинами.

Также важно знать, что большинство из тех, у кого сегодня диагностировали рак лёгких, являются пассивными курильщиками. То есть сами они не курят.