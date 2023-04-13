Почему в повседневной жизни так много стресса и как с этим справиться

Почему в повседневной жизни так много стресса и как с этим справитьсяНаверняка каждое утро вы мучаетесь с выбором: встать или переставить будильник
Повседневная жизнь людей наполнена тривиальными решениями. И из-за такого простого выбора тоже можно испытывать стресс. Почему так происходит? Ведь решить, чай или кофе пить с утра, довольно легко.
Фото: Cast Of Thousands
Прежде всего, стресс можно испытывать из-за большого количества вариантов. В ходе одного из исследований американские психологи Шина Айенгар и Марк Липер обнаружили, что варенье потребители гораздо чаще покупали тогда, когда выбора у них было меньше. К примеру, при наличии шести вкусов варенье приобрели 30% участников, при наличии 24 вкусов - только 3%. Соответственно, из-за изобилия выбора у человека может возникать тревога.
Зачастую людям не хватает опыта (или они считают, что им его не хватает), чтобы адекватно оценить свои возможности. К примеру, при решении финансовых проблем. Если цель у вас не конкретная, а расплывчатая («начать откладывать больше»), то это не даст вам уверенности в своём выборе, когда вас позовут сходить куда-нибудь поесть.
Некоторые решения, которые относятся к тривиальным, могут иметь высокие эмоциональные ставки. Допустим, выбор одежды для свидания зависит не только от моды.
И когда все перечисленные факторы объединяются в одной ситуации, то тревога по поводу принятия решения только усиливается.
Кроме того, учёные обнаружили, что существует две основные стратегии принятия решений. Это удовлетворение и максимизация. Последний термин означает, что человек стремится найти лучший вариант из всех возможных.
Максимизация и удовлетворения также были связаны с чертами личности. Люди, которые стремились к максимизации, реже ощущали удовлетворённость жизнью и чаще жалели о своём решении.
Один из способов избавиться от стресса при принятии решений - сформировать привычки. Так вы будете выполнять действия «на автомате» и не станете задумываться о том, что бы выбрать.
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