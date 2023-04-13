Почему в повседневной жизни так много стресса и как с этим справиться

Некоторые решения, которые относятся к тривиальным, могут иметь высокие эмоциональные ставки. Допустим, выбор одежды для свидания зависит не только от моды.

И когда все перечисленные факторы объединяются в одной ситуации, то тревога по поводу принятия решения только усиливается.

Кроме того, учёные обнаружили, что существует две основные стратегии принятия решений. Это удовлетворение и максимизация. Последний термин означает, что человек стремится найти лучший вариант из всех возможных.

Максимизация и удовлетворения также были связаны с чертами личности. Люди, которые стремились к максимизации, реже ощущали удовлетворённость жизнью и чаще жалели о своём решении.

Один из способов избавиться от стресса при принятии решений - сформировать привычки. Так вы будете выполнять действия «на автомате» и не станете задумываться о том, что бы выбрать.

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