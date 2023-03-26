Почему в супермаркетах у помидоров нет никакого запаха

Выяснилось, что в Heinz 1706 нет примерно 5 тысяч генов, которые присутствуют в пангеноме. И большинство этих генов связаны с защитой от патогенов. У современных сортов томата иммунитета нет, поэтому с вредными веществами борются при помощи опрыскиваний.

Помимо этого, оказалось, что версии гена TomLoxC, отвечающей за уникальный вкус томата, нет у многих современных культурных сортов. Но в то же время она есть в 90% диких сортов. К счастью, утраченные гены вкуса можно восстановить и создать при помощи них новые сорта.

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