Почему в Японии штамм «Дельта» сейчас практически исчез

Почему в Японии штамм «Дельта» сейчас практически исчезРазобрался «Лайф»
Согласно статистике, наибольшее количество случаев заражения коронавирусом в Японии пришлось на 20 августа этого года. А 22 ноября их стало всего 45. И это при том, что доминирующим штаммом как раз с августа является «Дельта».
Учёные после анализа данных РНК SARS-CoV-2, извлечённых из образцов пациентов за последние несколько месяцев, обнаружили, что дело не в уровне вакцинации, а совсем в другом. В одном из участков «Дельты» образовалось такое большое количество мутаций вируса, что специальный белок, призванный исправлять ошибки в РНК, просто перестал справляться со своей работой. В итоге вирус становится просто неспособен распространяться дальше.
Однако почему ничего подобного не заметили в других странах? Генетики предполагают, что повлиял на это и фермент, который присутствует в человеческом организме, - APOBEC3A. У жителей азиатских стран его гораздо больше, чем у других. А главная задача такого фермента - портить геном вируса, вызывая в нём мутации.