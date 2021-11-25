Почему в Японии штамм «Дельта» сейчас практически исчез

Согласно статистике, наибольшее количество случаев заражения коронавирусом в Японии пришлось на 20 августа этого года. А 22 ноября их стало всего 45. И это при том, что доминирующим штаммом как раз с августа является «Дельта».

Учёные после анализа данных РНК SARS-CoV-2, извлечённых из образцов пациентов за последние несколько месяцев, обнаружили, что дело не в уровне вакцинации, а совсем в другом. В одном из участков «Дельты» образовалось такое большое количество мутаций вируса, что специальный белок, призванный исправлять ошибки в РНК, просто перестал справляться со своей работой. В итоге вирус становится просто неспособен распространяться дальше.