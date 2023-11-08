Почему во время болезни у нас появляются сопли

По словам практикующей детской медсестры Кристин Аренс, слизь (или сопли) - это один из способов, при помощи которого наш организм защищает себя. Слизь на самом деле находится постоянно у нас в носу, горле, лёгких - для защиты от вредных бактерий, вирусов и других микроорганизмов. Тело человека также постоянно вырабатывает слизь для борьбы с микробами.

Во время болезни иммунная система начинает вырабатывать ещё больше слизи. Она создаётся из смеси воды, белков и солей. Липкая консистенция слизи задерживает вредные микроорганизмы и другие нежелательные частицы, чтобы они не могли дальше проникнуть в организм.