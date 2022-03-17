Почему во время смены времён года болит голова и закладывает нос

Во время перехода от одного времени года к другому возникают колебания атмосферного давления. Именно из-за них некоторые люди чувствуют себя в этот период хуже. Чаще всего они сталкиваются с головной болью и заложенностью носа.

Представители Национальной службы здравоохранения Великобритании отмечают, что изменения атмосферного давления, которые способствуют изменению погоды, влияют на мозг человека. Всё это приводит к тому, что возникает головная боль.

Брайан М. Гросберг, директор Центра головной боли Монтефиоре в Нью-Йорке, подчёркивает, что голова часто может болеть весной и осенью, а также в январе, феврале, июле, августе (когда дни очень короткие или очень длинные).