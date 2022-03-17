Почему во время смены времён года болит голова и закладывает нос

Почему во время смены времён года болит голова и закладывает носОбъясняют врачи
Во время перехода от одного времени года к другому возникают колебания атмосферного давления. Именно из-за них некоторые люди чувствуют себя в этот период хуже. Чаще всего они сталкиваются с головной болью и заложенностью носа.
Представители Национальной службы здравоохранения Великобритании отмечают, что изменения атмосферного давления, которые способствуют изменению погоды, влияют на мозг человека. Всё это приводит к тому, что возникает головная боль.
Брайан М. Гросберг, директор Центра головной боли Монтефиоре в Нью-Йорке, подчёркивает, что голова часто может болеть весной и осенью, а также в январе, феврале, июле, августе (когда дни очень короткие или очень длинные).
Что же касается проблем с носовыми пазухами, то причина этого - разница между давлением наружного воздуха и воздуха в носу. Происходит это, когда атмосферное давление снижается. В результате носовые ходы у человека оказываются сухими, а в носовые пазухи может легко попасть инфекция. Это может привести к отёку, воспалению, заложенности. У некоторых из-за этого также появляется головная боль.
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