Почему возникает икота и как от неё избавиться

Причина икоты - рефлекторная дуга. То есть нейромоторный путь, который переводит физическую реакцию в ощущение. Ощущения в рефлекторной дуге исходят от горла, уха, носа, мозга, диафрагмы, органов брюшной полости и грудной клетки.

Сигналы ощущений при этом поступают в область головного мозга, которая вместе с верхней частью спинного известна как центр икоты. Из этой области сигналы возвращаются к диафрагме и мышцам, которые находятся между рёбрами. В результате мышцы начинают подёргиваться. Из-за подёргивания этих мышц мы втягиваем воздух в лёгкие, и этот внезапный вдох заставляет отверстие между голосовыми связками плотно закрыться.

Всё, что оказывает влияние на рефлекторную дугу, может привести к икоте. Например, растяжение желудка из-за обильного приёма пищи или употребления безалкогольных напитков. Икота также может возникнуть из-за курения, употребления острого перца чили, чрезмерного возбуждения.