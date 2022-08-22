Почему возникает звон в ушах и как его лечить

Тиннитус, или шум в ушах, встречается не так уж редко. Иногда он может появляться лишь на какое-то время, но каждый 25-й человек живёт с ним длительное время. Кроме того, некоторые люди слышат шум, который пульсирует в такт их сердцебиению. Обычно подобный звук создаётся в мозгу человека, но бывает и так, что он слышит соматозвук, то есть такой, который исходит от его тела. Соматозвук может объясняться высоким кровяным давлением.

В большинстве же случаев шум в ушах возникает из-за повреждений или изменений уха либо слуховой коры мозга, которая отвечает за слух. Это может произойти из-за многократного воздействия на человека громких звуков либо из-за старения организма. Проблема ещё заключается в том, что люди не всегда слышат шум в ушах: дело в том, что мозг может маскировать этот сигнал до тех пор, пока не возникнет повреждение.

От шума в ушах страдают несколько групп людей. Это люди со сниженным слухом (по статистике, 9 из 10 человек со звоном в ушах имеют проблемы со слухом), музыканты, военнослужащие, беременные.