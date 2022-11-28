Почему всё-таки не всем нужно пить по 2 литра воды в день: ответ учёных

Учёные отмечают, что то количество воды, которое людям советуют потреблять в день, для многих будет чересчур большим. Одно научное исследование показало, что большинству из нас нужно всего 1,5-1,8 литра воды в сутки. А это меньше 2 литров.

Йосуке Ямада из Национального института биомедицинских инноваций, здоровья и питания (Япония), один из авторов статьи, говорит, что многие учёные вообще не знают даже, откуда взялась рекомендация пить по 2 литра воды в день. Эта рекомендация никак не подкреплена научно.

Отчасти связано это всё с тем, что ранее при подсчёте необходимого количества воды в сутки не учитывалось количество жидкости, которая содержится в еде. Так, если человек ест овощи, мясо, макароны, рис, рыбу, то он может получать из этих продуктов около 50 % воды, в которой он нуждается.