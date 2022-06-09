Почему вы не помните свои первые годы жизни: например, как научились ходить

Эксперименты показали, что уже в 6 месяцев ребёнок, если его обучить чему-то (например, нажимать на рычаг) в течение 60 секунд, сможет вспомнить это на следующий день. Причём чем старше младенец, тем дольше он будет помнить. Также эксперты пришли к выводу, что можно даже заставить детей помнить какие-то события дольше, если их дольше обучать и давать потом напоминания.

В то же время учёные всё ещё не могут точно понять, почему у многих людей не формируются автобиографические воспоминания в раннем возрасте. Варианта два: или человек не способен их формировать в младенчестве, или он не может их восстановить.

У специалистов тем не менее есть несколько предположений на этот счёт. Прежде всего, для формирования автобиографических воспоминаний необходимо самоощущение. То есть человек должен уметь узнавать себя. Результаты научных экспериментов продемонстрировали, что младенцы до 18 месяцев вообще не понимают, что тот, кто перед ними в зеркале, - это они сами. В 18-24 месяца дети уже дотрагивались до своего лица при взгляде на себя в зеркало.

Ещё одно объяснение детской амнезии - неумение ребёнка говорить. Дети учатся говорить до конца второго года жизни, а это значит, что они до этого времени просто не способны составить рассказ о себе, который позже могли бы вспомнить.

Кроме того область мозга, отвечающая за память (гиппокамп) в младенчестве развита ещё не полностью.