Почему желание проверять социальные сети не всегда говорит о зависимости

Если говорить об диссоциации, которая связана с соцсетями, то она выглядит следующим образом. Человек в течение нескольких часов может пролистывать ленты социальных сетей, не осознавая, сколько времени уже прошло. Также он может вообще не обращать внимание на то, что происходит вокруг него. Наверняка вы видели на улице людей, которые были так поглощены телефоном, что начинали переходить улицу, даже когда по ней ехали машины. Вот это и есть пример диссоциации.

Обычно такое поведение учёные относят к зависимости. Однако сейчас исследователи начали заявлять о том, что это всё-таки больше не зависимость, а сознательный выбор человека или часть стратегии выживания.

В ходе исследования, проведённого аспиранткой Амандой Боган вместе с коллегами, выяснилось, является ли использование приложения Chirp в течение нескольких часов зависимостью. Всего в этом исследовании приняли участие 43 человека, которые четыре недели пользовались этим приложением. Оказалось, что с диссоциацией столкнулась половина добровольцев, причём в дальнейшем они нередко высказывали разочарование по поводу того, сколько времени они провели в интернете.

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