Почему женщины мёрзнут чаще, чем мужчины

Почему женщины мёрзнут чаще, чем мужчиныВсё дело в биологии и гормонах
Между женщинами и мужчинами есть множество различий, из-за которого они по-разному ощущают холод. Причём более чувствительны к нему, как правило, женщины. Поэтому им требуется более высокая температура в помещении, чтобы не замёрзнуть.
Даже при одинаковой массе тела женщина по сравнению с мужчиной будет иметь меньше мышц для выработки тепла. Кроме того, у женщин между кожей и мышцами находится больше жира, за счёт чего кожа кажется холоднее. Другими словами, она просто расположена дальше от кровеносных сосудов.
Также обмен веществ у женщин обычно медленнее, чем у мужчин. Поэтому у женщин хуже развита способность вырабатывать тепло, когда в помещении холодно.
Влияют на это и гормоны. У женщин много таких гормонов, как эстроген и прогестерон. Оба они связаны с регулированием температуры тела и кожи. Из-за эстрогена кровеносные сосуды на конечностях расширяются и больше тепла испаряется в воздухе, а из-за прогестерона сосуды кожи сужаются и некоторые участки кожи получают меньше тепла. Баланс этих гормонов меняется в течение всего месяца.
Из-за гормонов руки, ноги и уши у женщин также где-то на три градуса по Цельсию холоднее, чем у представителей мужского пола.
Интересно при этом, что средняя температура тела у женщины всё же выше, чем у мужчины.
Возможно, такие особенности можно объяснить с эволюционной точки зрения. Самки многих птиц и млекопитающих нередко проводят больше времени в тёплых и солнечных местах, а самцы предпочитают находиться в более прохладных.
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