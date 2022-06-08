Почему женщины мёрзнут чаще, чем мужчины

Между женщинами и мужчинами есть множество различий, из-за которого они по-разному ощущают холод. Причём более чувствительны к нему, как правило, женщины. Поэтому им требуется более высокая температура в помещении, чтобы не замёрзнуть.

Даже при одинаковой массе тела женщина по сравнению с мужчиной будет иметь меньше мышц для выработки тепла. Кроме того, у женщин между кожей и мышцами находится больше жира, за счёт чего кожа кажется холоднее. Другими словами, она просто расположена дальше от кровеносных сосудов.

Также обмен веществ у женщин обычно медленнее, чем у мужчин. Поэтому у женщин хуже развита способность вырабатывать тепло, когда в помещении холодно.