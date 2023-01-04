Почему жителям Дании так тяжело даётся отказ от мяса: научное объяснение

Вообще жители Дании довольно консервативны в плане питания. Датская кухня в основном состоит из картошки, мяса, молочных продуктов.

Успешнее всего меняют свои пищевые привычки при этом молодые люди, женщины и жители городов. И касается это в том числе рациона без мяса. Мужчины при этом едят почти в два раза больше мясных продуктов по сравнению с женщинами.

Научные исследования демонстрируют, что перейти на растительную пищу будет проще, если не заявлять об этом прямо, а просто готовить блюда без мяса. Однако большинству людей, конечно, тяжело заменять мясо, например, бобовыми. К тому же эти продукты не особо часто используются в традиционной датской кухне.