Почему зимой мёрзнут ноги и чем это опасно для здоровья

Если у вас мёрзнут ноги зимой, то это может привести к развитию различных болезней. Традиционно считается, что вы можете столкнуться с заболеваниями, связанными с органами дыхания. Но это далеко не всё. Также у вас может возникнуть цистит, боли в суставах, онемение конечностей.

Подобная проблема с замёрзшими ногами может возникнуть, даже если вы носите качественную обувь. И есть несколько причин, почему это происходит.