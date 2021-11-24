Почему знаменитые люди настолько озабочены своим здоровьем и внешним видом

Почему же люди, в том числе знаменитости, часто пробуют новинки из сферы красоты? Специальные маски для лица, клизмы и т.п. Причём не важно, одобрены ли новые продукты экспертами - к ним всё равно обращаются.

По словам нейробиолога Дина Бернетта, прежде всего, отличить ложные медицинские факты от правдивых неподготовленному человеку очень сложно. Также наш мозг устроен таким образом, что предпочитает выбирать те варианты, которые позволяют достичь цели с наименьшими усилиями. При этом если мы принимаем какое-то решение, то мозг будет стремиться следовать ему, даже если доказательств его неэффективности или опасности будет достаточно.