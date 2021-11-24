Почему знаменитые люди настолько озабочены своим здоровьем и внешним видом

Почему знаменитые люди настолько озабочены своим здоровьем и внешним видомИ при этом легко воздействуют на других людей
Почему же люди, в том числе знаменитости, часто пробуют новинки из сферы красоты? Специальные маски для лица, клизмы и т.п. Причём не важно, одобрены ли новые продукты экспертами - к ним всё равно обращаются.
По словам нейробиолога Дина Бернетта, прежде всего, отличить ложные медицинские факты от правдивых неподготовленному человеку очень сложно. Также наш мозг устроен таким образом, что предпочитает выбирать те варианты, которые позволяют достичь цели с наименьшими усилиями. При этом если мы принимаем какое-то решение, то мозг будет стремиться следовать ему, даже если доказательств его неэффективности или опасности будет достаточно.
Что же касается собственно знаменитостей и их влияния на других, то подобное было испокон веков. Люди, когда видят, что популярный и статусный человек использует какой-либо метод для улучшения здоровья, подсознательно склонны делать так же, как он. Связано это с тем, что таким образом мы как будто тоже начинаем обладать «высоким статусом».
Сами же знаменитости увлекаются модными диетами и «уколами красоты» ещё и потому, что на них сильно влияет окружение. Известно, что наше мировоззрение, мышление по больше части формируются теми, с кем мы общаемся. А если круг общения популярной личности - это такие же знаменитости, а ещё люди, которые восхищаются ими, то вряд ли такому человеку придёт в голову, что он в чём-то не прав.