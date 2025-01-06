Фитнес и здоровье
Опубликовано 06 января 2025, 09:00
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Подберите диету под себя: раскрыто, как подготовить кишечник к лёгкой потере веса

Есть пять способов это сделать
Микробиом кишечника тоже играет важную роль в похудении. И вот как различные бактерии могут вам в этом помочь.
Подберите диету под себя: раскрыто, как подготовить кишечник к лёгкой потере веса
© The Skin Cancer Foundation

Вот пять шагов, которые позволят вам быстрее сбросить лишние килограммы.

Подберите диету под себя. В ходе одного 18-недельного эксперимента выяснилось, что люди, которые следовали персонализированной диете, продемонстрировали улучшения уровня сахара в крови, окружности талии и веса тела. И это в сравнении с теми, кто питался стандартизированно. Также научно доказано, что существует связь между ожирением и дисбактериозом — дисфункциональным микробиомом.

Расширьте круг общения. Большая часть микробиоты попадает в наш организм через непреднамеренную фекальную трансплантацию. То есть вы вдыхаете или глотаете частицы фекалий других людей. Обычно происходит это после того, как вы касаетесь загрязнённых поверхностей, а затем своего лица. К счастью, на наш микробиом всё же влияет больше диета в целом, чем конкретные организмы. Но если вы страдаете ожирением, общение с другими людьми может способствовать формированию более здорового микробиома.

Повышайте разнообразие бактерий в кишечнике. В ходе одной работы учёные обнаружили, что чем больше веса теряли люди, тем более разнообразным становился их микробиом. Кроме того, большее его разнообразие может уменьшить воспаление.

Подберите диету под себя: раскрыто, как подготовить кишечник к лёгкой потере веса
© Maciek Lazowski

Питайте мозг. Стимулировать рост пробиотиков, производящих полезные метаболиты, можно при помощи получения пребиотиков. К ним относятся жирные кислоты (например, омега-3 из рыбы), фенолы и фитохимические вещества (встречающиеся в растениях) и олигосахариды (сахарные цепи, во фруктах и ​​овощах). Много этих веществ в средиземноморском рационе.

Обуздайте «тёмную материю» в кишечнике. Это грибки, вирусы. Известно, например, что у людей с ожирением экологические взаимодействия между грибками и бактериями нарушаются.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.