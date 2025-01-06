Подберите диету под себя: раскрыто, как подготовить кишечник к лёгкой потере веса

Вот пять шагов, которые позволят вам быстрее сбросить лишние килограммы.

Подберите диету под себя. В ходе одного 18-недельного эксперимента выяснилось, что люди, которые следовали персонализированной диете, продемонстрировали улучшения уровня сахара в крови, окружности талии и веса тела. И это в сравнении с теми, кто питался стандартизированно. Также научно доказано, что существует связь между ожирением и дисбактериозом — дисфункциональным микробиомом.

Расширьте круг общения. Большая часть микробиоты попадает в наш организм через непреднамеренную фекальную трансплантацию. То есть вы вдыхаете или глотаете частицы фекалий других людей. Обычно происходит это после того, как вы касаетесь загрязнённых поверхностей, а затем своего лица. К счастью, на наш микробиом всё же влияет больше диета в целом, чем конкретные организмы. Но если вы страдаете ожирением, общение с другими людьми может способствовать формированию более здорового микробиома.

Повышайте разнообразие бактерий в кишечнике. В ходе одной работы учёные обнаружили, что чем больше веса теряли люди, тем более разнообразным становился их микробиом. Кроме того, большее его разнообразие может уменьшить воспаление.