Подберите диету под себя: раскрыто, как подготовить кишечник к лёгкой потере веса

Подберите диету под себя: раскрыто, как подготовить кишечник к лёгкой потере весаЕсть пять способов это сделать
Вот пять шагов, которые позволят вам быстрее сбросить лишние килограммы.
Подберите диету под себя. В ходе одного 18-недельного эксперимента выяснилось, что люди, которые следовали персонализированной диете, продемонстрировали улучшения уровня сахара в крови, окружности талии и веса тела. И это в сравнении с теми, кто питался стандартизированно. Также научно доказано, что существует связь между ожирением и дисбактериозом — дисфункциональным микробиомом.
Расширьте круг общения. Большая часть микробиоты попадает в наш организм через непреднамеренную фекальную трансплантацию. То есть вы вдыхаете или глотаете частицы фекалий других людей. Обычно происходит это после того, как вы касаетесь загрязнённых поверхностей, а затем своего лица. К счастью, на наш микробиом всё же влияет больше диета в целом, чем конкретные организмы. Но если вы страдаете ожирением, общение с другими людьми может способствовать формированию более здорового микробиома.
Повышайте разнообразие бактерий в кишечнике. В ходе одной работы учёные обнаружили, что чем больше веса теряли люди, тем более разнообразным становился их микробиом. Кроме того, большее его разнообразие может уменьшить воспаление.
Питайте мозг. Стимулировать рост пробиотиков, производящих полезные метаболиты, можно при помощи получения пребиотиков. К ним относятся жирные кислоты (например, омега-3 из рыбы), фенолы и фитохимические вещества (встречающиеся в растениях) и олигосахариды (сахарные цепи, во фруктах и овощах). Много этих веществ в средиземноморском рационе.
Обуздайте «тёмную материю» в кишечнике. Это грибки, вирусы. Известно, например, что у людей с ожирением экологические взаимодействия между грибками и бактериями нарушаются.
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