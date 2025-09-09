Поддержание иммунитета и другие преимущества апельсинового сока для здоровья

Одна порция фруктов в день. Из одной чашки апельсинового сока вы получите целую порцию фруктов. Также в апельсинах много витамина С, калия, фолата, фосфора, магния.

Снижение риска развития хронических болезней. В апельсиновом соке много антиоксидантов. Они связаны с улучшением иммунитета и здоровья сердца, снижением вероятности развития диабета, рака.

Поддержание иммунитета. Регулярное употребление апельсинового сока укрепляет иммунную систему. Витамин С в его составе также поддерживает формирование костей, улучшает заживление ран.

Улучшение здоровья сердца. Согласно результату одного исследования, при регулярном употреблении апельсинового сока снижается уровень холестерина. Другое исследование показало, что два стакана этого сока ежедневно снизили через 12 недель давление у людей с гипертонией.