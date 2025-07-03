Поддержание иммунитета и другие преимущества для здоровья чёрной смородины

Поддержание иммунитета. Чёрная смородина отличается антиоксидантными, противовоспалительными и антимикробными свойствами. В чашке свежей смородины более 200% суточной нормы витамина С - основного питательного вещества для поддержания иммунитета и борьбы с инфекциями. Содержит эта ягода и другие антиоксиданты - антоцианы. Исследования показывают, что свежая чёрная смородина, её сок или экстракт защищают от диабета 2 типа, сердечных заболеваний, некоторых видов рака.

Облегчение боли в суставах. Масло семян чёрной смородины - это хороший источник гамма-линоленовой кислоты, которая уменьшает воспаление, облегчает симптомы артрита. Также при артрите помогают витамин С и другие антиоксиданты в составе чёрной смородины.