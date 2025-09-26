Поддержание работы кишечника и другие преимущества для здоровья от японского сладкого картофеля

Большое количество питательных веществ. Эми Дэвис, зарегистрированный диетолог и дипломированный специалист по питанию из Дауни, Калифорния, говорит, что японский сладкий картофель по питательным свойствам схож с обычным. Из одной средней японской картошки вы получите 100 ккал, 24 г углеводов, 4 г клетчатки, 7 г сахара, 2 г белка.

Поддержание здоровья кишечника. Клетчатка в японском батате увеличивает объём стула, борется с запорами, питает полезные бактерии в кишечнике.