Поддержание работы сердца и другие преимущества томатов для здоровья

Поддержание здоровья сердца. В одном среднем помидоре примерно столько же калия, сколько в банане. Калий и натрий - жизненно важные вещества для сердца. Многим людям с высоким кровяным давлением будут полезны калий, клетчатка и ликопин в томатах.

Помощь в восстановлении после упражнений. Калий, натрий, магний и фтор в томатах могут уменьшить болезненность мышц и усталость после занятий спортом.

Защита от старческого слабоумия. В ходе одного исследования учёные обнаружили, что у людей, потреблявших больше калия и меньше натрия, были лучше когнитивные функции. Другое исследование показало, что участники с более высоким уровнем лютеина и зеаксантина в крови (оба вещества есть в приготовленных томатах) имели более низкие показатели риска развития деменции.