Поддержание работы сердца и другие преимущества томатов для здоровья

Поддержание работы сердца и другие преимущества томатов для здоровьяОб этом важно знать
Поддержание здоровья сердца. В одном среднем помидоре примерно столько же калия, сколько в банане. Калий и натрий - жизненно важные вещества для сердца. Многим людям с высоким кровяным давлением будут полезны калий, клетчатка и ликопин в томатах.
Помощь в восстановлении после упражнений. Калий, натрий, магний и фтор в томатах могут уменьшить болезненность мышц и усталость после занятий спортом.
Защита от старческого слабоумия. В ходе одного исследования учёные обнаружили, что у людей, потреблявших больше калия и меньше натрия, были лучше когнитивные функции. Другое исследование показало, что участники с более высоким уровнем лютеина и зеаксантина в крови (оба вещества есть в приготовленных томатах) имели более низкие показатели риска развития деменции.
Защита от рака простаты. Это преимущество связано с приготовленными томатами. Приготовление помидоров может снизить содержание витамина С и сделать более доступными антиоксиданты, связанные с защитой от рака.
Сбалансирование уровня сахара в крови. У помидоров низкий гликемический индекс. Поэтому они могут стать хорошей закуской, если вы следите за уровнем сахара в крови.
Улучшение здоровья кожи, волос и роста ногтей. В состав томатов входит хлорогеновая кислота. Это вещество может способствовать выработке коллагена. Внешний вид кожи, волос и ногтей могут улучшить витамины А и С в помидорах.
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