Поддержание водного баланса назвали самой недооценённой привычкой для сохранения мышц

Поддержание водного баланса назвали самой недооценённой привычкой для сохранения мышцОб этом многие даже не задумываются
Привычка, которую вы должны сделать приоритетной для сохранения мышц, - это поддержание необходимого уровня гидратации. То есть вы должны пить достаточно воды каждый день.
Вода необходима нам для различных клеточных процессов, включая синтез белка, который важен для роста и восстановления мышц. При обезвоживании эти процессы могут быть нарушены, отмечает спортивный диетолог Эми Гудсон. Кроме того, вода облегчает транспортировку питательных веществ (аминокислоты, глюкоза) в мышечные клетки.
Вода влияет и на то, как мышцы двигаются и сокращаются. Обезвоживание может привести к мышечным судорогам, снижению производительности. По словам спортивного диетолога Келли Джонс, потеря всего 2% жидкости в организме может снизить выносливость и энергетический обмен веществ.
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