Поддержание водного баланса назвали самой недооценённой привычкой для сохранения мышц

Привычка, которую вы должны сделать приоритетной для сохранения мышц, - это поддержание необходимого уровня гидратации. То есть вы должны пить достаточно воды каждый день.

Вода необходима нам для различных клеточных процессов, включая синтез белка, который важен для роста и восстановления мышц. При обезвоживании эти процессы могут быть нарушены, отмечает спортивный диетолог Эми Гудсон. Кроме того, вода облегчает транспортировку питательных веществ (аминокислоты, глюкоза) в мышечные клетки.