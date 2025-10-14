Фитнес и здоровье
Опубликовано 14 октября 2025, 12:45
Поддержание водного баланса оказалось связано со снижением гормона стресса

Всё потому, что наше тело состоит примерно на 50-60% из воды
Вода участвует практически во всех процессах, которые происходят в нашем организме. Учёные из Великобритании в ходе нового исследования выяснили, как уровень гидратации влияет на уровень стресса у человека. Результаты опубликованы в Journal of Applied Physiology.
В новом исследовании участвовали здоровые мужчины и женщины в возрасте от 18 до 35 лет, которые также вели активный образ жизни. Учитывали специалисты результаты только тех, кто потреблял очень мало (менее 1,6 литра в день для мужчин и менее 1,5 л в день для женщин) и очень много жидкости (не менее 2,9 л в день для мужчин и не менее 2,5 л в день для женщин) в день.

По итогам эксперимента оказалось, что у людей из группы с низким потреблением жидкости в слюне, моче и крови наблюдались более высокие уровни маркеров стресса. Учёные отмечают, что эти результаты могут быть одним из возможных объяснений того, почему привычно низкое потребление жидкости и недостаточный уровень гидратации связаны с неблагоприятными последствиями для здоровья.

Высокий уровень кортизола (гормона стресса) в организме может также вызвать более высокий уровень воспаления, повышенный риск развития болезней сердца, рака, артрита, диабета, аутоиммунных заболеваний и других болезней.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.