Поддержание водного баланса оказалось связано со снижением гормона стресса

Поддержание водного баланса оказалось связано со снижением гормона стрессаВсё потому, что наше тело состоит примерно на 50-60% из воды
В новом исследовании участвовали здоровые мужчины и женщины в возрасте от 18 до 35 лет, которые также вели активный образ жизни. Учитывали специалисты результаты только тех, кто потреблял очень мало (менее 1,6 литра в день для мужчин и менее 1,5 л в день для женщин) и очень много жидкости (не менее 2,9 л в день для мужчин и не менее 2,5 л в день для женщин) в день.
По итогам эксперимента оказалось, что у людей из группы с низким потреблением жидкости в слюне, моче и крови наблюдались более высокие уровни маркеров стресса. Учёные отмечают, что эти результаты могут быть одним из возможных объяснений того, почему привычно низкое потребление жидкости и недостаточный уровень гидратации связаны с неблагоприятными последствиями для здоровья.
Высокий уровень кортизола (гормона стресса) в организме может также вызвать более высокий уровень воспаления, повышенный риск развития болезней сердца, рака, артрита, диабета, аутоиммунных заболеваний и других болезней.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.