Поддержание водного баланса оказалось связано со снижением гормона стресса

По итогам эксперимента оказалось, что у людей из группы с низким потреблением жидкости в слюне, моче и крови наблюдались более высокие уровни маркеров стресса. Учёные отмечают, что эти результаты могут быть одним из возможных объяснений того, почему привычно низкое потребление жидкости и недостаточный уровень гидратации связаны с неблагоприятными последствиями для здоровья.

Высокий уровень кортизола (гормона стресса) в организме может также вызвать более высокий уровень воспаления, повышенный риск развития болезней сердца, рака, артрита, диабета, аутоиммунных заболеваний и других болезней.

