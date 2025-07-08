Поддержание водного баланса поможет снизить риск возникновения инсульта

Поддержание водного баланса поможет снизить риск возникновения инсультаНа 25%
Китайские учёные решили недавно узнать, может ли снизить риск возникновения инсульта употребление достаточного количества простой воды. Для этого они проанализировали данные Национального обследования здоровья и питания (NHANES). Полученные выводы были опубликованы в Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases.
Эксперты взяли для проведения исследования данные за период с 1999 по 2020 год. В самом начале участники были старше 20 лет, а их средний возраст составлял 49 лет. Всего в анализ вошли более 49 тысяч человек, около 48% из них были мужского пола.
После корректировки результатов исследования по всем демографическим факторам, общему потреблению калорий, потреблению жидкости оказалось, что группа, которая пила больше всего воды, имела на 25% меньше шансов столкнуться с инсультом по сравнению с теми, кто пил её меньше всего.
Кроме того, было обнаружено, что люди, которые пили менее 1400 мл воды в день (около 6 чашек), имели гораздо более высокий риск возникновения инсульта.
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