Поддержание водного баланса поможет снизить риск возникновения инсульта

Китайские учёные решили недавно узнать, может ли снизить риск возникновения инсульта употребление достаточного количества простой воды. Для этого они проанализировали данные Национального обследования здоровья и питания (NHANES). Полученные выводы были опубликованы в Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases.

Эксперты взяли для проведения исследования данные за период с 1999 по 2020 год. В самом начале участники были старше 20 лет, а их средний возраст составлял 49 лет. Всего в анализ вошли более 49 тысяч человек, около 48% из них были мужского пола.