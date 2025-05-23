Фитнес и здоровье
Опубликовано 23 мая 2025, 09:45
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Поддержание здоровья кишечника и другие причины пить зелёный смузи каждое утро

Возьмите это себе на заметку
Зелёный смузи представляет собой смесь фруктов и листовых зелёных овощей. Ещё этот напиток может включать молоко, йогурт, семена, ореховое масло и другие продукты.
Поддержание здоровья кишечника и другие причины пить зелёный смузи каждое утро
© maed

Получение питательных веществ. Зелёный смузи - способ включить в рацион основные группы продуктов. В том числе различные овощи, фрукты, молочные продукты, орехи, семена.

Помощь в контроле веса. Сытость смузи обеспечивает за счёт клетчатки из овощей и фруктов, а также белку из молока или йогурта.

Предотвращение резкого повышения уровня сахара в крови. Главное - готовить смузи без добавленного сахара или сильно обработанных продуктов.

Поддержание здоровья кишечника. Овощи, фрукты, клетчатка, йогурт предотвращают запоры; дают питательные вещества, которые хорошо усваиваются; поддерживают работу кишечника.

Поддержание здоровья кишечника и другие причины пить зелёный смузи каждое утро
© Oscar Wong / Getty Images

Снижение риска возникновения хронических болезней. При регулярном употреблении зелёного смузи вы защитите организм от болезней сердца, рака, воспалительных расстройств.

Поддержание психического здоровья. Ягоды, листовые зелёные овощи, цитрусовые в зелёных смузи помогают в больших количествах защититься от депрессии, снизить уровень стресса, дать чувство оптимизма и веру в свои способности.

Защита когнитивного здоровья. Зелёные смузи содержит питательные вещества, которые защищают мозг от повреждения.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.