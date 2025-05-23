Поддержание здоровья кишечника и другие причины пить зелёный смузи каждое утро

Получение питательных веществ. Зелёный смузи - способ включить в рацион основные группы продуктов. В том числе различные овощи, фрукты, молочные продукты, орехи, семена.

Помощь в контроле веса. Сытость смузи обеспечивает за счёт клетчатки из овощей и фруктов, а также белку из молока или йогурта.

Предотвращение резкого повышения уровня сахара в крови. Главное - готовить смузи без добавленного сахара или сильно обработанных продуктов.

Поддержание здоровья кишечника. Овощи, фрукты, клетчатка, йогурт предотвращают запоры; дают питательные вещества, которые хорошо усваиваются; поддерживают работу кишечника.