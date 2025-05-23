Фитнес и здоровье
Опубликовано 23 мая 2025, 08:15
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Поддержание здоровья костей и другие преимущества употребления творога каждый день

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Творог очень универсален и полезен для здоровья. Вот что он даст организму, если есть его каждый день.
Поддержание здоровья костей и другие преимущества употребления творога каждый день
© Cornvale Fine Foods

Много белка. Одна чашка творога содержит почти 24 г белка. Исследования показывают, что белок помогает сохранить мышечную массу, снизить и поддержать вес.

Улучшение здоровья костей. В составе творога есть кальций и фосфор. Они имеют ключевое значение для здоровья костей.

Поддержание здоровья костей и другие преимущества употребления творога каждый день
© New England Cheesemaking Supply

Поддержание уровня сахара в крови. Исследования показывают, что творог замедляет скорость опорожнения желудка и активирует инкретины — гормоны, выделяемые после еды, которые влияют на инсулин и помогают регулировать уровень глюкозы в крови.

Улучшение состояния кишечника. Пробиотики семейства Lactobacillus, которые есть в молочных продуктах, важны для микробиома кишечника. Правда, не все бренды творога содержат пробиотики, поэтому обязательно читайте этикетку.

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