Поддержание здоровья костей и другие преимущества употребления творога каждый день

Поддержание здоровья костей и другие преимущества употребления творога каждый деньДобавьте его в свой рацион
Много белка. Одна чашка творога содержит почти 24 г белка. Исследования показывают, что белок помогает сохранить мышечную массу, снизить и поддержать вес.
Улучшение здоровья костей. В составе творога есть кальций и фосфор. Они имеют ключевое значение для здоровья костей.
Поддержание уровня сахара в крови. Исследования показывают, что творог замедляет скорость опорожнения желудка и активирует инкретины — гормоны, выделяемые после еды, которые влияют на инсулин и помогают регулировать уровень глюкозы в крови.
Улучшение состояния кишечника. Пробиотики семейства Lactobacillus, которые есть в молочных продуктах, важны для микробиома кишечника. Правда, не все бренды творога содержат пробиотики, поэтому обязательно читайте этикетку.
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