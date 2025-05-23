Поддержание здоровья костей и другие преимущества употребления творога каждый день

Поддержание уровня сахара в крови. Исследования показывают, что творог замедляет скорость опорожнения желудка и активирует инкретины — гормоны, выделяемые после еды, которые влияют на инсулин и помогают регулировать уровень глюкозы в крови.

Улучшение состояния кишечника. Пробиотики семейства Lactobacillus, которые есть в молочных продуктах, важны для микробиома кишечника. Правда, не все бренды творога содержат пробиотики, поэтому обязательно читайте этикетку.

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