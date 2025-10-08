Поддержание здоровья сердца и другие полезные свойства масла тыквы для здоровья

Улучшение здоровья волос и кожи. В рамках небольшого исследования у мужчин с облысением, которые принимали 400 мг масла семян тыквы в день, через 24 недели произошло удовлетворительное восстановление роста волос. У женщин с выпадением волос по женскому типу спустя три месяца нанесения масла семян тыквы на кожу головы тоже восстановился рост. Помогает это масло также при экземе и акне.

Поддержание здоровья сердца. Исследования показывают, что это связано с противовоспалительными свойствами масла из семян тыквы. В рамках одной работы 2019 года участники принимали 3 г этого масла в качестве добавок в течение шести недель. По итогу у них уменьшилась жёсткость артерий и улучшилась их функциональность.

Польза для мочевыводящих путей и простаты. Исследования на людях и животных показали: добавки помогают контролировать симптомы доброкачественной гиперплазии предстательной железы.