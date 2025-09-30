Поддержание здоровья сердца и другие преимущества чая

Вот какими полезными для здоровья свойствами обладает чёрный чай.

Содержит мощные антиоксиданты. Они снижают риск развития болезней сердца, рака, замедляют биологическое старение.

Защищает здоровье сердца. Полифенолы в чае помогают предотвратить развитие атеросклероза. Также при регулярном употреблении этого напитка снижается уровень холестерина, кровяное давление, начинает лучше работать сердце, уменьшается его воспаление, поддерживается эндотелиальная функция.

Защищает от ожирения. Согласно результатам одного исследования, употребление улуна приводит к увеличению окисления жиров на 20% в течение суток.