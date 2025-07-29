Поддержка роста мышц и другие положительные свойства арахисового масла для здоровья

Поддержка роста и восстановления мышц. Всё потому, что в арахисе белка больше, чем в других видах орехов. Из двух столовых ложек арахисовой пасты вы получите 7 г белка.

Сытость на долгое время. Благодаря сочетанию полезных жиров и белка (около 16 г жиров на 2 столовые ложки) арахисовое масло хорошо насыщает.